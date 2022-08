PF cruzará dados apreendidos de empresários com os de financiadores de atos de 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) se existe relação entre as trocas de mensagens em celulares apreendidos durante uma operação nessa terça-feira (23), e o financiamento dos protestos favoráveis a um golpe que aconteceram em 7 de Setembro de 2021 e em 2022. Investigadores fizeram nesta terça uma ação policial contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado no Brasil se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição em outubro.

De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (24) pela CNN Brasil, a PF quer investigar se empresários bolsonaristas teriam bancado as manifestações favoráveis a um golpe, com o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.

A PF investiga nomes como Afrânio Barreira Filho (do Grupo Coco Bambu), Luciano Hang (dono das lojas Havan), José Isaac Peres (dono da gigante de shoppings Multiplan) e outros cinco empresários.

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes autorizou a ação da PF nesta terça. Mensagens indicaram que o procurador-geral da República, Augusto Aras, conversou com empresários bolsonaristas.

Em discurso de posse na Procuradoria em 2019, Aras homenageou o empreiteiro bolsonarista Meyer Nigri, fundador da Tecnisa e um dos investigados pela PF por defender um golpe.

Sobre a operação desta terça, o procurador criticou a atuação de Moraes. O ministro do STF desmentiu Aras e disse que a PGR foi informada sobre as investigações.

