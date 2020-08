PF cumpre mandados no Piauí em operação sobre funcionários fantasmas do governo Witzel

PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão no Piauí para apurar a contratação de funcionários fantasmas envolvendo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele foi afastado do cargo nesta sexta-feira (28) em função de denúncias de corrupção na área de saúde edit

247 - A Polícia Federal está cumprindo 12 mandados de busca e apreensão no Piauí no âmbito da operação deflagrada nesta sexta-feira (28) para investigar desvios na área de saúde do Rio de Janeiro.

O objetivo da ação, segundo reportagem do jornal O Globo, é coletar provas para uma segunda linha de investigação envolvendo a contratação de funcionários fantasmas envolvendo o governador fluminense, Wilson Witzel. Ele foi afastado do cargo nesta sexta por uma determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) .

Os mandados, pedidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foram autorizados pelo ministro do STJ Jorge Mussi, que é relator do inquérito contra Witzel. De acordo com a PGR, parentes e pessoas ligadas ao advogado Valter Alencar, que em 2019 foi nomeado assessor especial de Witzel, teriam sido indicadas para cargos públicos embora mantivessem as atividades no Piauí.

