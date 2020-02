PF de Moro faz operação no BNDES contra ex-ministro de Temer

A ação foi direcionada à ex-gerente do departamento de cultura do banco Fernanda Farah. Os agentes também levaram computadores e documentos ligados à investigação que envolve o ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão, atual secretário estadual de Cultura de São Paulo edit

247 - A Polícia Federal cumpriu na última quarta-feira (19) mandado de busca e apreensão na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim, a ação foi direcionada à ex-gerente do departamento de cultura do banco Fernanda Farah. Os agentes também levaram computadores e documentos ligados à investigação que envolve o ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão, atual secretário estadual de Cultura de São Paulo.

A ação tem como base um processo que investiga Leitão e o ex-presidente da Ancine Christian de Castro. O Ministério Público Federal acusou os dois de associação criminosa, violação de sigilo funcional, prevaricação, crimes contra a honra e denunciação criminosa.