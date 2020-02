PF de Moro minimiza risco de ataque terrorista contra ministros do STF

Em nota, a Polícia Federal afirmou que as mensagens encontradas na 'deep web' com ofensas e ameaças a ministros do STF eram "genéricas" e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado terrorista edit

247 - A Polícia Federal (PF) divulgou no final da tarde desta segunda-feira, 17, uma nota em que minimiza a revelação que fez ao Supremo Tribunal Federal de que ministros da Suprema Corte poderiam ser alvos de ataque terrorista.

A PF afirmou que as mensagens encontradas na deep web com ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal eram genéricas e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado terrorista.

"Todavia, cumprindo seu papel institucional e de forma preventiva, a PF informou ao Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Inquérito n.º 4781, sobre a existência de tais mensagens", diz a PF na nota.

Confira a íntegra da nota:

Nas últimas semanas, monitoramentos de rotina, realizados pela PF, encontraram trocas de mensagens, via DeepWeb, com ofensas e ameaças a autoridades da República (Ministros do Supremo Tribunal Federal).

Tais ameaças eram genéricas e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado. Todavia, cumprindo seu papel institucional e de forma preventiva, a PF informou ao Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Inquérito n.º 4781, sobre a existência de tais mensagens.

As investigações, a cargo da PF, seguem em sigilo e tramitam com o objetivo de identificar os responsáveis pela difusão de tais mensagens.

