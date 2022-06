PF decreta prisão de terceiro suspeito pelas mortes de Bruno e Dom; ele está foragido

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal decretou a prisão de um terceiro suspeito no envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Amazonas.

Segundo boletim divulgado pela PF na noite desta sexta-feira (17), Jeferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, está foragido.

A participação de um terceiro envolvido no crime, além de Amarildo da Costa e Oseney da Costa, que confessaram envolvimento nas mortes, já era cogitada pela autoridades.

Confira a íntegra da nota do Comitê da PF:

O Comitê de Crise coordenado pela Polícia Federal/AM, informa a existência de mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual de Atalaia do Norte em desfavor de Jeferson da Silva Lima, vulgo “Pelado da Dinha”, não localizado até o momento.

A PF e a PC continuam envidando esforços na localização e prisão do elemento foragido. Solicita, ainda, àquele que tiver alguma informação que venha contribuir com as buscas, que comuniquem às autoridades imediatamente.

