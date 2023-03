PF deflagra operação contra contra corrupção e lavagem de dinheiro que tem o governador do Acre entre os alvos

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9), a 3ª fase da operação Ptolomeu contra corrupção e lavagem de dinheiro no Acre. O governador Gladson Cameli (PP) é um dos alvos da ação e, segundo a Folha de S. Paulo, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele entregue o passaporte e o sequestro de bens, avaliados em mais de R$ 10 milhões.

“No total, a pedido da PF, foi autorizado o sequestro de R$ 120 milhões em bens dos investigados”, ressalta a reportagem. Os agentes estão cumprindo 89 mandados de busca e apreensão no Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia e Distrito Federal.

O STJ também determinou o afastamento de 34 agentes públicos e a suspensão das atividades de 15 empresas que estariam ligadas ao esquema investigado.

De acordo com a PF, as investigações apontam que o esquema investigado era formado por uma "organização criminosa, controlada por agentes políticos e empresários ligados ao Poder Executivo estadual acreano, que atuavam no desvio de recursos públicos, bem como na realização de atos de ocultação da origem e destino dos valores subtraídos, através da lavagem de capitais”.

