PF deflagra operação contra garimpeiros que voltaram ao território ianomâmi

247 - Nesta terça-feira (16), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para combater o garimpo ilegal na terra ianomâmi, a maior reserva indígena do Brasil. A ação resultou na apreensão de armas, radiocomunicadores, munição e coletes à prova de bala, além da destruição de um acampamento utilizado por garimpeiros ilegais. Ninguém foi preso, segundo o g1.

A PF informou que as novas operações têm como alvo garimpeiros que permanecem na região, desafiando as ações realizadas no ano de 2023, ou que retornaram à região. Vale ressaltar que o garimpo ilegal tem sido apontado como uma das principais causas da crise de saúde enfrentada pelos ianomâmi, culminando na declaração de emergência sanitária pelo governo federal, que está prestes a completar um ano.

A ação policial não resultou em prisões, mas buscou coibir a presença ilegal dos garimpeiros na reserva. Além das operações terrestres, a PF realizou um sobrevoo na região para mapear locais de invasão dentro do território indígena.

Esta operação marca o início das chamadas "ações permanentes" anunciadas pelo governo federal para a terra ianomâmi. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, divulgou a instalação de uma Casa de Governo dedicada a acompanhar a execução de ações e políticas públicas no território indígena.

O presidente Lula (PT) demonstrou preocupação com a situação dos ianomâmi e realizou uma reunião com ministros no Palácio do Planalto na semana passada. Durante o encontro, foram avaliadas as ações já tomadas e definidas novas medidas para atender às necessidades da comunidade indígena. Lula afirmou que a situação dos indígenas deve ser tratada como uma "questão de Estado".

