PF deflagra operação contra hackers que acessaram dados pessoais de Bolsonaro e outros 200 mil servidores e autoridades

247 - A Polícia Federal deflagrou operação na manhã desta sexta-feira (26), que cumpre três mandados judiciais de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e Ceará, contra suposto grupo de “hackers” suspeitos de terem acessado e divulgado dados pessoais de Jair Bolsonaro e sua família, cerca de 200 mil servidores e outras autoridades. Entre os documentos vazados estão os hipotéticos exames de coronavírus de Bolsonaro. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

A PF suspeita de invasão de sistemas de universidades federais, prefeituras e câmaras de vereadores em diversos estados do país. O grupo teria cometido os crimes de corrupção de menores, fraudes bancárias, estelionatário e organização criminosa, acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.