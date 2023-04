PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico transnacional de drogas

Apoie o 247

ICL

Secom/Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (26/4) a Operação Best Seller para desarticular organização criminosa que realizava lavagem de dinheiro proveniente do tráfico transnacional de drogas.

Na ação estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão em endereços localizados nos municípios catarinenses de Itajaí e Navegantes.

Além das ordens judiciais, expedidas pela Justiça Federal, foi decretado o bloqueio e a indisponibilidade de todos os bens móveis, imóveis e ativos financeiros registrados em favor dos envolvidos, bem como de pessoas jurídicas a eles vinculadas. A estimativa de valor dos imóveis sequestrados é da ordem de R$ 130 milhões.

A investigação apurou que um advogado da cidade de Navegantes/SC atuava como principal responsável por promover a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico.

Alguns dos envolvidos já foram investigados em outras operações realizadas pela Polícia Federal, entre elas Operação Alba Virus (2019); Operação Narcobroker (2020); Operação 8º Mandamento (2020); Operação B.C. Laundry (2022) e Operação Habeas Pater (2023).

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.