PF deflagra operação contra vazamento de provas do Enem

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou a Operação Limite Virtual, na manhã desta quarta-feira (24/1), com o objetivo de instruir investigação acerca de vazamento ilícito da prova do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão deferidos pela Justiça Federal em Sobral/CE.

Foram apurados indícios de crimes de divulgação ilícita do conteúdo de prova do ENEM em redes sociais, por um investigado em Sobral/CE.

continua após o anúncio

Após comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - INEP, foram realizadas investigações pela PF, tendo sido identificado o suspeito do crime residente na cidade cearense. Há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa no exame em 2023, ainda durante a realização do exame.

As condutas do investigado podem configurar o cometimento, em tese, do crime de fraude em certame de interesse público, com penas que podem chegar a oito anos de prisão.

continua após o anúncio

O nome da operação busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: