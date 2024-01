PF descobre tentativa da Abin de associar Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes ao PCC

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Federal (PF) descobriu que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), durante o governo Jair Bolsonaro, tentou estabelecer uma conexão entre os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

“O arquivo 'Prévia Nini.docx', por seu turno, retrata ação deliberada de desvirtuamento institucional da operação de inteligência em comento. Neste documento, identificou-se anotações cujo conteúdo remete à tentativa de associar Deputados Federais, bem como Exmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes e outros parlamentares à organização criminosa PCC”, escreveu Moraes em despacho que autorizou operação contra Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin.

continua após o anúncio

“Não somente o ministro relator, mas também com o Exmo. Ministro Gilmar Mendes houve a tentativa de vinculação com organização criminosa”, acrescentou o ministro do STF.

“O desvirtuamento da diligência no sentido de tentar vincular a imagem do Exmo. Ministro Relator e demais deputados pode ter sido reação em razão das ações realizadas no cumprimento de seu mister constitucional”, completou.

continua após o anúncio

A PF cumpriu, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Ramagem, na Operação Vigilância Aproximada. A operação apura um esquema de espionagem montado na Abin para monitorar, ilegalmente, autoridades públicas e cidadãos comuns.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: