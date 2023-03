PF destrói avião de garimpeiros e retoma controle de comunidade Ianomâmi

Local reunia dezenas de garimpeiros na tentativa de conseguir aviões ou helicópteros para sair do território logo que o governo federal intensificou as ações na região edit

247 - A Polícia Federal retomou neste sábado (11) o controle da comunidade Homoxi, que é uma das áreas da Terra Indígena Yanomami com maior presença de garimpo ilegal. A PF incendiou um avião usado pelos garimpeiros para acessar o território, fora da área demarcada. Imagens registraram os acampamentos dos invasores em chamas, após serem queimados por agentes especializados da corporação.

A PF também incendiou maquinários utilizados na captura de minérios pelos garimpeiros que persistiram em explorar ilegalmente uma área completamente degradada pela ação desses invasores.

De acordo com reportagem do G1, o avião usado em atividades ambientais ilegais foi encontrado escondido no meio da mata e destruído com o uso de explosivos. A destruição da aeronave ocorreu depois que os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ​​(Ibama) confirmaram indícios de que o monomotor era utilizado para fins ilícitos.

