PF deve rejeitar nova delação de Daniel Vorcaro

247 - A Polícia Federal deve rejeitar a nova proposta de delação premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, por avaliar que os termos enviados na semana passada não acrescentam elementos relevantes à investigação. A decisão deve ser comunicada aos advogados ainda nesta semana, possivelmente nesta terça-feira (9), segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Será a segunda vez, em menos de um mês, que a PF recusa uma tentativa de colaboração de Vorcaro. Em maio, a primeira proposta já havia sido considerada insuficiente pelos investigadores, que apontaram ausência de fatos novos e a omissão de informações que já eram conhecidas pelas autoridades.

Na nova tentativa, Vorcaro teria apresentado detalhes sobre situações envolvendo políticos e autoridades. Para os investigadores, no entanto, o material continuaria sem indicar novidades concretas em relação ao que já foi apurado e também não apontaria crimes atribuídos a parceiros do ex-banqueiro.

Autoridades avaliam que a estratégia de Vorcaro pode estar ligada a uma tentativa de ganhar tempo. A leitura entre integrantes da investigação é que o ex-banqueiro estaria aguardando sinais do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre uma eventual flexibilização das medidas impostas contra ele e seus familiares.

O tema ganha relevância em uma semana em que o Supremo deve retomar o julgamento sobre a manutenção da prisão de Henrique Moura Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. A decisão da Corte é acompanhada de perto pela defesa e pelas autoridades envolvidas no caso.

Apesar da nova rejeição, a recusa da PF não impede que Vorcaro apresente outra proposta de colaboração no futuro. Pela legislação, investigados podem voltar às autoridades com novos termos caso tenham informações consideradas relevantes para o avanço das apurações.

Na prática, porém, integrantes da PF avaliam que a insistência em propostas sem elementos inéditos tende a ter pouco efeito sobre a situação do ex-banqueiro. Um membro da corporação afirmou que “ficar nesse vai e vem” não deve contribuir para melhorar o quadro enfrentado por Vorcaro.

A Procuradoria-Geral da República também estaria insatisfeita com os novos termos apresentados pelo dono do Banco Master. O órgão, contudo, tem adotado postura distinta da PF: em vez de recusar formalmente a delação, mantém as negociações abertas na expectativa de que a proposta seja aprimorada.