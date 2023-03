PF divulga resultados de operaçõea contra garimpo na TI Ianomâmi

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) divulgou na terça-feira (14) o resultado do primeiro mês da operação contra garimpeiros ilegais na Terra Indígena Ianomâmi, que está em estado de emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro por conta da crise humanitária dos povos indígenas da região.

A corporação conseguiu apreender ou inutilizar:

84 balsas ou embarcações; duas aeronaves;

172 geradores de energia;

11,4 mil litros de combustível;

maquinário para extração de minério;

27 toneladas do minério cassiterita.

Também foram destruídos 200 acampamentos, com armas e munições, apreendidas 1 tonelada de mantimentos dos garimpeiros, além de motosserras e mercúrio.

Os dados contabilizados reúnem informações das ações conjuntas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Polícia Federal (PF), da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

O garimpo em terras indígenas é extremamente prejudicial tanto para as comunidades indígenas quanto para o meio ambiente. As atividades de garimpo são frequentemente realizadas de forma ilegal, sem a devida autorização ou licença ambiental, e resultam em danos irreversíveis à flora e fauna local, poluição dos rios e contaminação do solo. Além disso, o garimpo é frequentemente acompanhado de violência, exploração de mão de obra, tráfico de drogas e armas, entre outras atividades ilícitas.

