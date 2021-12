PF diz que hackers não tiveram acesso a dados da Saúde

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal informou que já conseguiu identificar que os hackers que invadiram o site do Ministério da Saúde na madrugada desta sexta-feira (10) não tiveram acesso a dados importantes do sistema de saúde do país. De acordo com reportagem da CNN Brasil, a PF identificou e bloqueou a conta que acessou o portal da pasta.

Em uma análise preliminar, os agentes identificaram que não houve criptografia nem sequestro de dados e o ataque feito por hackers que buscam o que é chamado de pichação, quando a intenção é a de apenas apenas derrubar páginas, impedir acesso temporário ao sistema, ou escrever algo na página principal de determinado site.

No entanto, o ataque ao site da Saúde e ao aplicativo ConectSUS tem provocado questionamentos. O microbiologista e divulgador científico Átila Iamarino disse mais cedo que o ataque ao ConectSUS foi uma estratégia clara de ataque ao Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19 , documento exigido em 19 capitais do país para acessar locais públicos.

"No meio do atrito do Ministério da Saúde sobre passaporte vacinal, ConecteSUS sai do ar", disse Iamarino.

