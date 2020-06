PF encontra mansão de R$ 4,8 milhões no endereço do secretário de Saúde do Pará

247 - Durante operação da Polícia Federal desta manhã de terça-feira (23), que investiga fraude na compra de respiradores, os agentes da instituição chegaram ao endereço do secretário de Saúde do Estado do Pará, Alberto Beltrame, onde foi encontrada uma mansão no Condomínio Enseada Lagos, em Xangri-Lá, no litoral gaúcho. O imóvel identificado foi anunciado por R$ 6 milhões, mas devido a pandemia seu valor caiu para R$ 4,8 milhões. Na busca, a PF também apreendeu diversas obras de arte. A informação é do portal O Antagonista.

A Operação Para Bellum investiga fraude na compra de respiradores para o enfrentamento do coronavírus, com suposto envolvimento do governador Helder Barbalho (MDB), que teve seus bens bloqueados.

Ao justificar sua decisão sobre o bloqueio, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão afirmou que Barbalho direcionou ilegalmente a compra de respiradores para serem usados na rede hospitalar do estado.

