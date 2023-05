PF envia peritos à Suíça para avaliar real valor das joias sauditas que Bolsonaro tentou se apropriar

Peritos da PF buscarão os responsáveis pela confecção das joias para que possa ser feito um laudo técnico com real valor dos itens, estimados em mais de R$ 17 milhões edit

247 - A Polícia Federal enviou dois peritos à Suíça visando checar o real valor das joias sauditas que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União, mas que Jair Bolsonaro (PL) tentou agregar ao seu patrimônio pessoal. A avaliação inicial é que o valor dos objetos passa dos R$ 17,5 milhões.

Segundo o Metrópoles, “na Suíça, os peritos da PF terão acesso às pessoas que confeccionaram as joias para que possa ser feito um laudo técnico com real valor dos itens. É apurado o preço de um relógio da marca suíça Chopard, em valor estimado até o momento em R$ 800 mil. Os agentes vão investigar, ainda, a valoração de colar, brincos, abotoaduras e anel”.

O escândalo das joias sauditas é investigado pela Polícia Federal após revelação de que os itens foram introduzidos ilegalmente no país por membros de uma comitiva oficial liderada pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Um dos pacotes, com joias avaliadas em cerca de R$ 16,5 milhões, acabou retido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos. Outros dois estojos, porém, não foram identificados no momento da abordagem.

A tentativa para liberar o material apreendido envolveu três ministérios (Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores), além de servidores e militares ligados à Presidência da República, incluindo o então ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel do Exército Mauro Cid.

O militar foi preso na quarta-feira (3) no âmbito da Operação Venire, que apura a inserção de dados fraudulentos em cartões de vacinação do ex-mandatário e seus aliados. Jair Bolsonaro foi um dos alvos centrais da ação que cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência, em Brasília.

