PF enviará investigadores aos EUA em busca de provas que confirmem delação de Cid sobre o caso das joias

247 - A Polícia Federal está intensificando suas investigações sobre o caso das joias apreendidas pela Receita Federal em 2021, durante a passagem de uma comitiva do governo Jair Bolsonaro (PL) pelos Emirados Árabes. Uma comitiva de investigadores será enviada aos Estados Unidos até março deste ano para realizar diligências e coletar informações cruciais para o desfecho do inquérito, segundo a CNN Brasil.

Na semana passada, a Polícia Federal concluiu o envio de dados complementares às autoridades americanas, facilitando a organização da viagem da equipe brasileira. A diligência nos Estados Unidos visa obter informações fiscais detalhadas e comprovantes de pagamento, marcando a fase final da investigação. A expectativa é de que o inquérito seja concluído ao longo deste ano.

A necessidade das diligências nos Estados Unidos está vinculada à confirmação de trechos da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Já foram enviadas duas remessas de informações pelas autoridades americanas, que incluem recibos de venda e compra de relógios, além de dados fiscais.

Paralelamente à investigação das joias, a Polícia Federal está apurando possíveis conexões entre o recebimento desses objetos dos Emirados Árabes e a venda de uma refinaria na Bahia em 2021. >>> Sob Bolsonaro, Petrobrás vendeu aos árabes refinaria abaixo do preço de mercado, diz CGU

Antes da conclusão do inquérito, a PF pretende convocar Bolsonaro para prestar um novo depoimento. Bolsonaro, por sua vez, nega qualquer irregularidade.

