PF faz buscas em investigação sobre cooptação de 'mulas do tráfico' por sargento da FAB preso com cocaína

Ação desta quinta-feira (25) é um desdobramento da prisão do sargento Manoel Silva Rodrigues, preso na Espanha em 2019 com 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva de Jair Bolsonaro edit

247 - Agentes da Polícia Federal estão cumprindo três mandados de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura o tráfico internacional de drogas em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a ação desta quinta-feira (25) é um desdobramento da prisão do sargento Manoel Silva Rodrigues, preso na Espanha em 2019 com 39 quilos de cocaína em um avião da comitiva de Jair Bolsonaro.

De acordo com a PF, o objetivo das buscas é encontrar provas do recrutamento de pessoas utilizadas no transporte da droga, chamadas de "mulas do tráfico", que teriam sido cooptadas pelo sargento Jorge Luiz.

