PF faz operação contra desvio de mais de R$ 9,4 mi da Saúde em municípios do Maranhão

Agentes estão cumprindo 44 mandados de busca e apreensão nos municípios maranhenses de Caxias, São Luís e São José de Ribamar, além de Cajueiro da Praia, no Piauí

247 - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação que mira um suposto esquema criminoso que teria desviado cerca de R$ 9,5 milhões em recursos da área de saúde em Caxias (MA), por meio de fraudes em licitações.

De acordo com o Metrópoles, os agentes envolvidos na Operação Arconte, que conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), estão cumprindo 44 mandados de busca e apreensão nos municípios maranhenses de Caxias, São Luís e São José de Ribamar, além de Cajueiro da Praia, no Piauí.

Segundo a PF, entre os recursos desviados estão verbas que deveriam ser aplicadas no combate à pandemia de Covid-19. “Os mandados de busca foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) em decorrência de representação feita pela Polícia Federal. Para o cumprimento das medidas judiciais, estão sendo empregados 160 policiais federais e servidores da CGU”, ressalta a reportagem.

Os suspeitos investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

