PF faz operação contra fraudes de R$ 200 milhões em contratos de consórcio do Banco do Brasil

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Entre os alvos estão um ex-presidente e um ex-diretor do Banco do Brasil

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (6) uma operação contra supostas fraudes que teriam sido cometidas por gestores do BB Consórcio, braço do Banco do Brasil que atua no setor de consórcios. Ao todo, os agentes estão cumprindo oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Entre os alvos estão um ex-presidente e um ex-diretor do Banco do Brasil. A estimativa é que os prejuízos causados à instituição financeira chegue a R$ 200 milhões.

Segundo a PF, os consórcios foram aprovados na modalidade de compra de veículos, mas os recursos contratados eram empregados em outras finalidades. Os contratos também não teriam sido quitados, o que causou prejuízos ao banco. Os envolvidos podem responder pelos crimes de gestão fraudulenta, que prevê pena de prisão de 3 a 12 anos, e de lavagem de dinheiro.

