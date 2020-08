PF faz operação contra fraudes em fundo de pensão dos Correios

Operação investiga o uso de empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postalis. Agentes estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. O presidente de uma grande instituição financeira, que não teve o nome informado, é um dos alvos da ação edit

Vitor Abdala, Agência Brasil - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF), com apoio dos Correios, cumprem hoje (11) seis mandados de busca e apreensão no estado do Rio de Janeiro. A chamada Operação Rebate investiga o uso de empresas de fachada para desviar dinheiro do fundo de pensão Postalis.

De acordo com o MPF, o diretor-presidente de uma grande instituição financeira, cujo nome não foi divulgado, desviava recursos de fundos de investimento que recebiam aportes do Postalis por meio da dissimulação de taxas de comissão (rebates) repassadas para duas empresas vinculadas ao investigado.

Os mandados cumpridos hoje buscam reunir provas sobre a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e também localizar bens de alto valor supostamente adquiridos pelo investigado, como joias, metais e pedras preciosas pagas com o uso de dinheiro em espécie, em valores superiores a R$ 45 milhões.

