PF faz operação contra quadrilha que falsificava cédulas e vendia até em redes sociais

A Polícia Federal deflagrou a operação Pirita, contra falsificação de dinheiro no estado do Rio Grande do Sul. Foram apreendidas 28 mil cédulas falsas, cujo montante somava R$ 2 milhões edit

247 – A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) uma operação batizada de Pirita, contra falsificação de dinheiro no estado do Rio Grande do Sul, que apreendeu mais de 28 mil cédulas falsas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, cujo montante somava R$ 2 milhões. A organização criminosa produziu, nos últimos quatro anos, milhares de unidades, vendidas até mesmo por meio das redes sociais. A reportagem é do jornal O Globo.

Os agentes federais cumprem 6 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Cruz Alta, Canela, Torres e Três Coroas, acrescenta a reportagem. Foram apreendidos papéis, impressoras, tintas e equipamento gráfico, utilizados para simular os itens de segurança das cédulas verdadeiras, de acordo com a própria Polícia Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.