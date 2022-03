PF faz operação contra traficantes de armas que usavam impressoras 3D para montar arsenal

Agentes estão cumprindo sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e em Miami (EUA) edit

247 - A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram uma operação conjunta contra o tráfico internacional de armas. Segundo o G1, as investigações da Operação Florida Heat apontam que a quadrilha utilizava uma impressora 3D para concluir a montagem dos armamentos que eram enviados dos Estados Unidos e que posteriormente eram comercializadas junto a traficantes, milicianos e assassinos de aluguel.

Ao todo, os agentes estão cumprindo sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e em Miami (EUA). A 1ª Vara Federal Criminal do Rio também determinou o sequestro de bens, avaliados em cerca de R$ 10 milhões.O dinheiro obtido com o tráfico de armas era aplicado em imóveis, criptomoedas, ações, veículos e barcos de luxo.

As investigações apontam que a célula americana enviava armas de fogo, peças, acessórios e munições por meio de contêineres em navios cargueiros quanto em encomendas postais por avião. “

Na maioria das vezes, o material era acondicionado dentro de equipamentos como máquinas de soldas e impressoras, despachados juntamente a outros itens como telefones, equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, roupas e calçados”, disse a PF, por meio de nota.

No Brasil, o material era remontado por meio do emprego de “Ghost Gunners”, impressoras 3D específicas para fazer armas. “posteriormente distribuídas para traficantes, milicianos e assassinos de aluguel”.

