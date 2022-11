PF faz operação e prende 6 suspeitos de participação em atos golpistas e de ataque à agentes da PRF no Pará

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) está cumprindo 11 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária contra suspeitos de participarem de bloqueios golpistas em rodovias do Pará e de um confronto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, na altura do município de Novo Progresso, sudoeste do Estado. De acordo com o G1, seis pessoas haviam sido presas na operação, batizada de “163 Livre”, e levadas para Santarém até o final da manhã desta quinta-feira (24)

“As medidas judiciais determinadas contra os investigados têm como pressuposto a provável existência de associação criminosa voltada para a prática de diversos delitos, dentre eles: constrangimento ilegal; dano qualificado; atentado contra a liberdade de trabalho; desobediência e desacato, além dos mencionados inicialmente", disse a PF por meio de nota. A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal (MPF)e da PRF.

O ataque contra os agentes da PRF foi registrado no dia 7 de novembro. Na ocasião, os agentes da corporação foram atacados por manifestantes bolsonaristas que bloqueavam um trecho da BR-163 em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

Os policiais foram atacados com rojões, pedradas e as viaturas foram atingidas por disparos de armas de fogo. Um agente foi ferido durante o ataque.

