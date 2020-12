PF faz operação para apurar ameaças contra Alexandre de Moraes

Operação Shield é um desdobramento do inquérito das fake news. Ação investiga ameaças feitas contra .o ministro do STF Alexandre de Moraes e seus familiares edit

247 - A Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar ameaças feitas contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus familiares. Batizada de Shield, a ação foi deflagrada nesta terça-feira (22) após ser autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso em um desdobramento do inquérito das fake news.

Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e outro de proibição de qualquer aproximação a ministros do STF e seus familiares. As medidas tiveram como alvo um morador da cidade de Paranatinga (MT) identificado como Ezequiel Souza Lopes. Ele teve suas contas nas redes sociais bloqueadas por determinação judicial.

‘”Você Alexandre de Moraes e a sua família vai (sic) ser executada, e não tem mais volta você, você pediu isso então toma tiro”’, escreveu Ezequiel em uma postagem no Twitter no dia 21 de novembro.

