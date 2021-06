PF foi recebida a tiros por filho de empresário alvo da Operação Sangria em Manaus

Agentes da PF que investigam suspeitas de desvios de recursos federais destinados ao combate da Covid-19 no Amazonas foram recebidos a tiros pelo filho do empresário Nilton Lins, suspeito de integrar o esquema. Lins teria buscado abrigo no Consulado da Suécia em Manaus edit

247 - Agentes da Polícia Federal que participam da Operação Sangria - que apura desvios de recursos federais destinados ao combate da Covid-19 no Amazonas - foram recebidos a tiros pelo filho do empresário Nilton Lins, suspeito de integrar o esquema. Segundo o site O Antagonista, Lins teria buscado abrigo no Consulado da Suécia em Manaus.

“Teve um incidente bastante sério [em Manaus], em razão de ter sido um mandado de busca do ministro Francisco Falcão (do STJ), que é o relator, e a Polícia Federal foi recebida a tiros pelo filho do Nilton Lins. Foi uma situação bastante constrangedora e perigosa”, disse a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo, de acordo com o jornal Valor Econômico. Não houve registro de vítimas ou feridos no incidente.

Lindôra disse, ainda, que o secretário da Casa Civil do Amazonas estaria foragido, mas citou o nome do secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.