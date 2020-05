PF investiga deputados e youtubers bolsonaristas por convocação de atos antidemocráticos

247 - A pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandro de Moraes, a Polícia Federal vai rastrear endereços eletrônicos para identificar responsáveis por convocar manifestações em favor de intervenção militar e outras pautas antidemocráticas.

A PF investiga principalmente os deputados Daniel da SIlveira (PSL-RJ) e Cabo Junio Amaral (PSL-MG), mas além deles, também youtubers bolsonaristas que usaram as redes sociais para fazer o chamado para reivindicar contra a Constituição e a Lei de Segurança Nacional. A Constituição, por exemplo, proíbe o financiamento e propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de Direito, que são crimes inafiançáveis imprescritíveis.

E a Lei de Segurança Nacional diz que é crime fazer propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. A pena pode ser de 1 a 15 anos de prisão.

