PF investiga se Ramagem continuou recebendo informações da 'Abin paralela' mesmo após deixar comando da agência

247 - A Polícia Federal investiga se o deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ) continuou recebendo informações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), mesmo após deixar a direção da agência. Ramagem, que comandou a Abin durante o governo Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (25) que apura um esquema de ilegal de espionagem de opositores e críticos da gestão do ex-mandatário.

Segundo a coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1, ministros do Supremo Tribunal Federal “acreditam que a montagem de uma 'Abin paralela' só teria viabilidade com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-chefe do GSI [Gabinete de Segurança Institucional], general Heleno, que não são alvos da operação de hoje”. >>> Polícia Federal encontra celular e notebook da Abin no apartamento de Ramagem

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, os agentes da PF apreenderam seis celulares, quatro notebooks, 20 pen-drives e documentos na residência funcional de Ramagem. >>> Ramagem é alvo de operação da PF contra esquema de espionagem ilegal da Abin

Os investigadores detectaram que um dos notebooks e um celular encontrados sob posse do parlamentar ainda pertencem à Abin, apesar dele não possuir mais nenhuma ligação com o órgão de inteligência.

