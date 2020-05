PF mira celular de Zambelli para apurar participação de Bolsonaro em oferta de vaga no STF a Moro

Para investigadores da Polícia Federal, apurar a suposta oferta de vaga no STF pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em troca da saída do ex-diretor da PF, é uma aposta "muito boa" para que possam dirimir a suspeita de que Jair Bolsonaro participou da oferta edit

247 - Integrantes da Polícia Federal que acompanharam o depoimento do ex-ministro Sergio Moro neste sábado (2) apontam que um dos próximos passos da investigação é obter os dados do telefone celular da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ou conseguir um depoimento dela para que possam dirimir a suspeita de que Jair Bolsonaro participou da oferta de vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) horas antes de Moro pedir demissão do cargo, em 24 de abril. A informação é do repórter Eduardo Militão, do UOL.

Além de mensagens, delegados e procuradores agora têm em mãos áudios enviados por Bolsonaro e por outros integrantes do governo ao ex-ministro Sergio Moro.

Apesar de ter mensagens do telefone do ex-ministro, a PF não fez ainda uma perícia no aparelho, porque esse procedimento envolve entregar o dispositivo eletrônico para uma cópia completa dos dados, verificação de autenticidade e análise do conteúdo.

Segundo os investigadores, apurar a suposta oferta de vaga no STF por Zambelli é uma aposta "muito boa" no curso das investigações

