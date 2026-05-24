PF mira fundo bilionário nas Bahamas ligado a Daniel Vorcaro

247 – As investigações da Polícia Federal sobre recursos atribuídos a Daniel Vorcaro em paraísos fiscais chegaram a um fundo sediado nas Bahamas, segundo informou o jornalista Lauro Jardim, em O Globo.

Oficialmente, o fundo aparece em nome de Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, dono do grupo Entre. De acordo com pessoas a par das apurações citadas pela coluna, o patrimônio é “significativo, com nove zeros”, ou seja, estaria na casa do bilhão.

A apuração ganha relevância porque a Entre Investimentos foi a responsável por intermediar e transferir R$ 61 milhões repassados por Vorcaro a Flávio Bolsonaro. Os recursos teriam como finalidade, em tese, financiar uma produção audiovisual de caráter laudatório sobre Jair Bolsonaro.

O avanço da PF sobre estruturas financeiras no exterior amplia o cerco em torno de Vorcaro e de possíveis mecanismos utilizados para ocultação de patrimônio fora do Brasil. As Bahamas são tradicionalmente conhecidas como um dos destinos investigados em operações que envolvem fundos offshore e movimentações financeiras internacionais.

O ponto central da investigação, segundo a coluna, é esclarecer a eventual relação entre Vorcaro, o fundo bilionário e a estrutura formalmente vinculada a Freixo Junior. A PF busca identificar a origem, o controle real e a finalidade dos recursos mantidos no exterior.

A conexão com a Entre Investimentos também reforça o interesse dos investigadores sobre a cadeia financeira que viabilizou a transferência milionária a Flávio Bolsonaro, especialmente diante do valor expressivo envolvido e da natureza política do projeto audiovisual ligado à família Bolsonaro.