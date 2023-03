PF pede autorização ao STF para investigar ligação de deputada federal do MT com ataques golpistas de 8/01

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar a deputada federal Coronel Fernanda (PL-MT) pela suspeita de organizar caravanas com ônibus para transportar bolsonaristas de Mato Grosso a Brasília para participar dos ataques golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes.

De acordo com o jornalista Aguirre Talento, em sua coluna no Uol, além da coronel “outros dois políticos suspeitos de participarem da organização desse transporte também são alvos do pedido de investigação: a candidata a deputada federal Analady Carneiro (PTB-MT), que não foi eleita, e o candidato a deputado estadual Rafael Yonekubo (PTB-MT), suplente”, destaca a reportagem.

A representação pela abertura de inquérito se baseia no depoimento da aposentada Gizela Cristina Bohrer, 60, residente em Barra do Garças (MT), que disse à PF que viajou a Brasília em um ônibus organizado pelos três políticos.

Se for autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a deputada Coronel Fernanda será o quarto parlamentar alvo de apurações decorrentes do 8 de janeiro.

