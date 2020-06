PF pede cópia de inquérito contra Flávio em meio às investigações sobre interferência política na corporação

Investigadores solicitaram cópias dos inquéritos que tramitam na Superintendência da PF do Rio e que podem ser alvo do interesse direto de Jair Bolsonaro, como o que envolve o senador Flávio Bolsonaro edit

247 - Agentes da Polícia Federal que apuram a suspeita de interferência política na corporação solicitaram cópias dos inquéritos que tramitam na Superintendência da PF do Rio de Janeiro e que podem ser alvo do interesse direto de Jair Bolsonaro, como o inquérito eleitoral que envolve o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Segundo reportagem do jornal O Globo, também foi pedido acesso ao inquérito no qual o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), o Hélio Negão, aliado de Bolsonaro teve o nome incluído indevidamente, e ao inquérito que trata das declarações do porteiro onde Bolsonaro mora no Rio. A PF também disse que irá tomar o depoimento de Bolsonaro durante o inquérito.

Ainda de acordo com a reportagem, como as informações ainda não foram recebidas pelos investigadores, a PF incluiu estas demandas na lista de justificativas para solicitar a prorrogação de 30 dias para finalizar o inquérito contra Bolsonaro. Pedido de prorrogação das investigações foi feito na última sexta-feira (29)

"Verificou-se a necessidade de apurar os fatos relacionados à referência realizada pelo delegado de Polícia Federal Carlos Henrique Oliveira de Sousa a respeito da existência de investigação criminal na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro no âmbito eleitoral envolvendo familiares do presidente da República, motivo pelo qual foi expedido o ofício n° 549/2020 para o juízo da 204ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro solicitando que se prestasse informações a respeito da situação do inquérito policial instaurado para se investigar eventuais crimes eleitorais por parte de familiar(es) do presidente da República, bem como encaminhasse cópia do referido inquérito", diz o despacho da PF sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.