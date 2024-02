PF quer concluir inquérito da trama golpista já no primeiro semestre

Apoie o 247

247 - A expectativa na Polícia Federal (PF) é que o inquérito que apura a trama golpista, envolvendo Jair Bolsonaro, seja concluído ainda no primeiro semestre deste ano, informa a coluna Radar, na revista Veja, nesta segunda-feira (26).

À medida que se consolidam as investigações sobre a trama golpista, que culminou nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023, a PF também pondera quais formas de prisão poderiam ser decretadas contra Bolsonaro, após a condenação ou a cautelar, indica a mesma coluna nesta segunda.

Os investigadores também não excluem a possibilidade de uma eventual prisão em flagrante.

