PF realiza busca e apreensão contra governador do Tocantins

247 - O governador do estado do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), é alvo de operação de busca e apreensão da Polícia Federal, nesta terça-feira (17), em sua residência e em seu gabinete, por suspeita de desvios de recursos através da contratação de funcionários fantasmas. A informação é do jornal O Globo.

Os crimes investigados são de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Carlesse é suspeito pela contratação de funcionários fantasmas para desviar dinheiro público e obter apoio político na campanha eleitoral de 2018, que o elegeu ao cargo de governador do estado do Tocantins, informa a reportagem. .

Os mandados de busca e apreensão foram emitidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), devido ao foro privilegiado. As operações também buscam por outros personagens envolvidos no esquema de Carlesse.