PF realiza operação contra garimpo em terra indígena no Pará

247 - A Polícia Federal (PF) realizou uma operação de combate ao garimpo ilegal de ouro na terra indígena Munduruku em Santarém, no oeste do Pará.

Os trabalhos duraram quatro dias e as autoridades inutilizaram 20 máquinas de garimpos, entre pás, carregadeiras e tratores.

Segundo a PF, o dano ambiental causado pelo garimpo ilegal na região é de aproximadamente R$ 8 milhões nos últimos seis meses.

