'PF segurou informação das mortes de Bruno e Dom até acabar viagem de Bolsonaro aos EUA?', pergunta Xico Sá

Oseney da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira confessaram o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips edit

247 - Os irmãos Oseney da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira, confessaram à Polícia Federal o assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, segundo reportagem da Bandnews desta quarta-feira (15). Eles estavam desaparecidos na região do Vale do Javari, no Amazonas, desde o dia 5 de junho.

Segundo Oseney da Costa, os corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips teriam sido esquartejados, incinerados e jogados no rio. em meio a esta revelação, o jornalista Xico Sá questionou se a PF teria conhecimento das informações sobre o crime e teria segurado a divulgação até Jair Bolsonaro retornar da viagem que fez aos Estados Unidos, onde participou da Cúpula das Américas.

"PF segurou a informação até acabar a viagem de Bozonero aos EUA?", questionou Xico Sá pelo Twitter.

PF segurou a informação até acabar a viagem de Bozonero aos EUA? — xico sá (@xicosa) June 15, 2022





Leia também matéria da Rede Brasil Atual sobre o assunto:

Os desaparecimentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips tem a corresponsabilidade de Jair Bolsonaro. A avaliação é de Guenter Francisco Loebens, do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Regional Norte I, com atuação nos estados do Amazonas e Roraima. O missionário, conhecido como Chico do Cimi, disse à RBA que o presidente estimula o “agir impunemente” de invasores, garimpeiros, desmatadores, grileiros e outros criminosos.

“Trata-se de uma política mais ampla sinalizada por Jair Bolsonaro. Além de integralista, que ‘índio é coisa do passado, tem de ser gente’, estimula todo tipo de invasão para o esbulho dos territórios indígenas. E ainda enfraqueceu os órgãos de fiscalização e a própria Funai. Colocou no comando pessoas sem qualificação, que agem contra os direitos dos povos indígenas. Há pelo menos 15 diferentes povos indígenas isolados, vítimas de pescadores, caçadores, madeireiros”, afirmou Chico, que atua com povos isolados.

Para o missionário, “a agonia vai substituindo a esperança de encontrar com vida Bruno Pereira e Dom Phillips”, desaparecidos desde o último dia 5. “As evidências vão surgindo”, disse Chico. A começar pelo suspeito preso no último dia 7, o pescador Amarildo da Costa Oliveira. Segundo testemunhas, o suspeito tem histórico de ameaças a Bruno e também poderia ser autor de ataques a servidores da Funai e à terra indígena do Vale do Javari.

A boiada e o sumiço de Bruno e Dom

O missionário considerou ainda “lamentável” o episódio desta segunda-feira (13), em que a Globo divulgou, sem confirmação, que os corpos dos desaparecidos foram encontrados. “Não se sabe como a informação chegou ou se a Polícia Federal tem alguma razão para demorar a confirmar.”

Ele criticou ainda a demonstração de desinteresse do governo pelo caso, lembrando que Bolsonaro chegou a culpar as vítimas por seguir “uma aventura não recomendável”. O missionário contestou ainda o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, disse que Bruno não tinha autorização para entrar na Terra Indígena Vale do Javari. Inclusive, Xavier defendeu que a Polícia Federal abrisse inquérito contra o indigenista.

O missionário observa que “a boiada começou a passar com força”, mas espera que a repercussão internacional do sumiço de Bruno e Dom ajude a frear a “política genocida e anti-indígena do governo”. E que o caso some-se a outros, reforçando processos contra o presidente e seu governo em órgãos internacionais. Ou seja, Organização dos Estados Americanos, Nações Unidas e Tribunal Penal Internacional de Haia, onde tramitam ações.

“Isso reforça a necessidade da apuração desse sistemático estímulo aos que estão atacando os direitos dos indígenas e de quem os defendem. E também de que reforce a pressão sobre o próprio governo. E que tome as medidas necessárias”, disse Chico do Cimi.

