PF suspeita que Carlos e Jair Bolsonaro tinham celulares reserva, prontos para ser apreendidos

247 – Uma suspeita da Polícia Federal recai sobre a possibilidade de Carlos Bolsonaro possuir um celular especialmente preparado para ser apreendido. Essa suspeita também se estende a um dispositivo anteriormente coletado durante outra operação. Ambos os aparelhos levantam dúvidas, já que não apresentam evidências claras de uso, com poucos registros de conversas e aplicativos instalados. Se essa hipótese for confirmada, levanta-se a possibilidade de que os verdadeiros dispositivos utilizados por Bolsonaro e seu pai, Jair Bolsonaro, ainda estejam ocultos ou destruídos, de acordo com a coluna de Guilherme Amado , no Metrópoles.

A análise da Polícia Federal sugere que os celulares em questão foram manipulados de maneira a não deixar rastros substanciais de uso. A ausência de dados significativos, como registros de conversas e a presença limitada de aplicativos, reforça a suspeita de que esses aparelhos foram especialmente preparados para a eventualidade de serem apreendidos. Essa descoberta lança dúvidas sobre a veracidade das comunicações mantidas pelos Bolsonaros através desses dispositivos.

A constatação desses padrões levanta preocupações sobre a possibilidade de que importantes evidências possam estar sendo ocultadas ou manipuladas. Caso os celulares em uso não tenham sido encontrados, há o receio de que informações cruciais estejam sendo subtraídas de investigações em curso. A Polícia Federal mantém o interesse em esclarecer o verdadeiro propósito por trás da aparente preparação dos dispositivos para serem apreendidos.

