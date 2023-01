PF tenta obter informações de celular que Anderson Torres não trouxe ao Brasil

Investigadores querem recuperar ligações, trocas de mensagens e documentos que possam ter sido armazenados no aparelho edit

247 - A Polícia Federal (PF) tenta recuperar informações do celular que o ex-ministro da Justiça Anderson Torres deixou nos Estados Unidos. Investigadores vão acessar a nuvem de dados, com ajuda de equipamentos de inteligência. A informação foi publicada nesta segunda-feira (16) pelo blog da Ana Flor, no portal G1.

Pessoas que participaram das investigações querem recuperar ligações, trocas de mensagens e documentos que possam ter sido armazenados no celular.

Neste mês, Anderson Torres teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de falta de iniciativa (omissão) para evitar os atos terroristas no último domingo (8) em Brasília (DF), quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Planalto, o Congresso e o STF.

