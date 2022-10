PF vai investigar ameaça armada de Carla Zambelli contra homem negro apoiador do PT

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) irão analisar o caso da deputada federal Carla Zambelli PL-SP), que sacou uma arma, apontou e perseguiu um homem negro na tarde do sábado (29). No episódio, um policial militar que atuava como segurança da parlamentar foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo no Jardim Paulista, área nobre da capital paulista. A informação é do jornal O Globo.

Zambelli, o segurança e o jornalista Luan Araújo, que foi alvo da perseguição promovida pela deputada, foram levados para a 78° DP (Jardins), onde prestaram depoimento. Segundo a reportagem, “o caso foi registrado como disparo de arma de fogo, injúria, ameaça e lesão corporal. A arma do policial foi apreendida para perícia e o indiciado foi liberado após pagamento de fiança”.

A deputada Carla Zambelli possui porte de arma e apresentou a documentação aos policiais. “Com relação à resolução 23.669/2021, que nos artigos 154 e 154-A proíbe o transporte de arma de fogo a 100 metros da seção eleitoral nas 48 horas que antecedem o pleito, não havia nenhuma seção eleitoral próxima ao local”, destaca o periódico.

