PF vincula assessor de Zambelli a trama golpista com ataques às urnas

247 - A Polícia Federal identificou a participação de um assessor da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na disseminação de informações falsas sobre as urnas eletrônicas após a derrota de Jair Bolsonaro, com o objetivo de fomentar o ambiente para um golpe. As informações são do jornalista Aguirre Talento, no portal UOL.

Segundo a PF, um dos eixos para criar condições para o golpe seria a disseminação de informações falsas para desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral, criando o terreno para a contestação do resultado. Neste contexto, entra a participação do assessor de Zambelli. As informações fazem parte da Operação Tempus Veritatis, deflagrada no último dia 8 para apurar as articulações de um golpe de Estado por parte do ex-presidente e seus aliados.

