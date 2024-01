PGR afirma que Ramagem utilizou da CCAI para acessar dados sigilosos

Apoie o 247

247 - Segundo o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) utilizou da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI) do Congresso Nacional para ter acesso aos dados sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). As informações que supostamente o deputado conseguiu acesso eram referentes às investigações contra ele próprio em relação a irregularidades encontradas durante sua gestão do órgão. Como informado pela matéria do Globo , Gonet deu o aval para que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorize a operação da Polícia Federal (PF) sobre o caso. Em seu testamento, o procurador-geral afirmou que Ramagem classifica “risco” à integridade das investigações sobre a Operação First Mile. Conforme o relatório, a CCAI obteve no ano passado dados confidenciais das investigações sobre a vigilância de indivíduos considerados opositores do então presidente Jair Bolsonaro, incluindo políticos, jornalistas, advogados e até ministros do Supremo Tribunal Federal, durante a gestão de Ramagem. Durante 2023, Ramagem, requisitou documentos da Abin e de outras entidades de inteligência, abordando temas como os incidentes de 8 de janeiro e movimentos sociais como o MST e o MTST.

