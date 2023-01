PGR denuncia mais 54 bolsonaristas por participação nos atos golpistas

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) protocolou nesta segunda-feira (23) denúncias contra mais 54 bolsonaristas por crimes relacionados ao 8 de janeiro. Agora, caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir se aceita a denúncia e torna os acusados réus.

As denúncias apontam prática de associação criminosa e de incitação ao crime. Os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.

As 54 pessoas já passaram por audiência de custódia e estão presas no Distrito Federal.

Essa é a terceira rodada de denúncias apresentadas pela PGR contra participantes dos atos golpistas. Ao todo, 98 pessoas já foram alvos de ações penais por conta dos atos terroristas.

