PGR investiga oito governadores por suspeitas de irregularidades no combate à Covid-19

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) está investigando oito governadores pela suspeita de irregularidades em contratos celebrados para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, estariam na mira da PGR os contratos firmados pelas gestões dos governadores Wilson Witzel (PSC-RJ), Helder Barbalho (MDB-PA), João Azevedo (PSB-PB), João Doria (PSDB-SP) e Wilson Miranda Lima (PSC-AM). Outros três governadores não tiveram seus nomes informados.

Ainda conforme a reportagem, a PGR já teria feito avaliações referentes as acusações, além de estar encaminhando ao Superior Tribunal de Justiça os pedidos de autorização para abertura de inquéritos.

Nesta terça-feira (26), o STJ autorizou a realização de diligências, que incluiu mandados de busca e apreensão no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.