PGR investigará bolsonarista que lançou fogos sobre o STF

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, atendeu à solicitação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e pediu ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal informações sobre as investigações sobre Renan Sena, bolsonarista que participou do lançamento de fogos de artifício contra o prédio do Supremo.

O bolsonarista será investigado no mesmo inquérito que resultou na prisão de Sara Winter , que apura a organização e financiamento de atos contra o STF e o Congresso.

Renan Sena é o mesmo que atacou enfermeiras que faziam um protesto em Brasília por melhores condições de trabalho.

