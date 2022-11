PGR marca depoimento de Zambelli sobre perseguição armada em São Paulo

A oitiva foi agendada após autorização do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal edit

Carta Capital - A Procuradoria-Geral da República ouvirá na próxima quarta-feira 16 a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) sobre o caso de perseguição armada a um apoiador de Lula (PT) na véspera do segundo turno da eleição. Zambelli, que está nos Estados Unidos, deve participar de forma remota da oitiva.

O depoimento foi agendado pela PGR após autorização do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

“Logo que recebi a notificação, me coloquei a disposição da PGR. Sou a mais interessada em elucidar o episódio e provar que agi em legítima defesa, conforme artigo 25 do Código Penal, e também em conformidade com os artigos 301 e 302, III, do Código de Processo Penal”, afirmou Zambelli em comunicado na tarde desta terça-feira 8.

