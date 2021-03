PGR nega investigar Bolsonaro por indicação da cloroquina contra Covid-19

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) negou o pedido do PDT para investigar Jair Bolsonaro por indicar a cloroquina e outras substâncias como “tratamento precoce” para a Covid-19, argumento que não tem comprovação científica.

"Caso surjam indícios mais robustos da possível prática de ilícitos pelo requerido, serão adotadas as medidas cabíveis. Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento à petição", diz a decisão da PGR, assinada por Augusto Aras.

O PDT pediu a investigação após Bolsonaro indicar o uso da cloroquina, da azitromicina e da ivermectina para os pacientes da Covid-19 no Brasil. Nenhum dos três têm eficácia comprovada contra a doença.

A notícia-crime do PDT havia sido encaminhada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), à PGR no dia 11 de fevereiro.

Bolsonaro acusada de colocar vida das pessoas em risco

O documento pede que Bolsonaro seja investigado pela suposta “prática dos crimes de emprego irregular de verbas públicas e perigo para a vida ou saúde de outrem” e pela “dispensa de licitação para a produção de comprimidos de cloroquina”.

O PDT destacou destacou a produção de 3,2 milhões de comprimidos, sem licitação, feita pelo governo federal e lembrou que não há comprovação da suposta eficácia da cloroquina.

"Todos os estudos apontaram que o remédio [cloroquina] não interfere no quadro do paciente com o vírus nem reduz chances de contágio. Mesmo diante disso, o Presidente da República e o Ministério da Saúde lançaram campanha para a utilização de tratamento precoce contra a Covid-19, especificamente com a criação do aplicativo ‘TrateCov’, em que se recomendava o uso da cloroquina", informava o documento do partido.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.