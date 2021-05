PGR pede que Salles esclareça suspeita de favorecimento a madeireiros

Ofícios da PGR irão embasar a avaliação sobre a abertura de um pedido de inquérito para apurar se o ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, teria tentado atrapalhar as investigações da Polícia Federal sobre a maior apreensão de madeira ilegal do país edit

247 A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu esclarecimentos ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre as acusações de que teria tentado atrapalhar as investigações da Polícia Federal e favorecer madeireiros.

Segundo reportagem da CNN Brasil, os ofícios da PGR foram expedidos nesta terça-feira (4) e irão embasar a avaliação sobre a abertura de um pedido de inquérito para apurar o caso. Ricardo Salles já é alvo de duas notícias-crime sobre o assunto.

O PSOL também ingressou com uma representação contra o ministro na própria PGR após o ex-superintendente da PF no Amazonas Alexandre Saraiva acusar o ministro de tentar atrapalhar as investigações acerca o maior carregamento de madeira ilegal já feito no país.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.