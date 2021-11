PGR pede que STF abra inquérito contra deputada bolsonarista Bia Kicis pelo crime de racismo

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu que o Supremo Tribunal Federal (STF) abra inquérito para apurar suposto crime de racismo cometido pela deputada federal bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF).

De acordo com o UOL, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros alega que a parlamentar atuou de forma racista ao escurecer a pele dos ex-ministros Sergio Moro - condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - e Luiz Henrique Mandetta, numa publicação em seu perfil no Twitter, em 2020. Caso condenada, ela poderá cumprir uma pena de até cinco anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Na postagem, Bia Kicis criticava o anúncio feito pelo Magazine Luiza de um processo seletivo para um programa de trainee exclusivo para negros. "Com a postagem, a deputada praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito de raça e cor, pois utilizou o recurso denominado 'blackface', que remete ao costume do século 19 de pintar atores brancos de preto, pois não era permitido aos negros atuar no teatro e no cinema, o que se constitui em racismo", disse Medeiros na requisição de abertura de inquérito.

