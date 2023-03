PGR pede que STF suspenda redes sociais de Nikolas Ferreira

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedido para que as redes sociais do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sejam suspensas em virtude do discurso transfóbico do parlamentar na tribuna da Câmara no último dia 8 de março. As informações são do site Poder360.

O pedido para que a PGR se manifestasse foi requerido pela deputada Erika Hilton (Psol) na segunda-feira (20). Na ação, a parlamentar pede que os perfis de Nikolas Ferreira no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram e YouTube sejam suspensos. O prazo para que a PGR se manifeste é de 5 dias.

Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Nikolas Ferreira disse em sessão plenária que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”, enquanto usava uma peruca. A deputada alega que o discurso teria o objetivo de atingir repercussão nas redes sociais e que Nikolas teve um “aumento expressivo” de seguidores depois da manifestação.

Em seu perfil no Twitter , o deputado disse que a reação à sua fala trata-se de uma “histeria”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.